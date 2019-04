DOURADOS Suspeitos morrem em confronto com a PM em MS Mortes ocorreram nessa manhã na fronteira

Revólver e munições que estavam com um dos suspeitos mortos nesta sexta em Dourados Foto: Adilson Domingos

Os irmãos Thaylor Rodrigues de Oliveira e Thalisson Rodrigues de Oliveira e um terceiro homem que seria vizinho, Antônio ALves da Silva Lima (30), morreram em com a polícia na manhã dessa sexta-feira (12), em Dourados. A ação da Polícia Militar contra os suspeitos foi para evitar roubos que, conforme os policiais, vinham sendo planejados pela quadrilha.

Segundo o site Dourados News, Thalison chegou a ser socorrido com vida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Vida, porém, não resistiu aos ferimentos.

No relato dos policiais consta que assim que chegaram no bairro, houve confronto e troca de tiros, resultando nas mortes. Uma arma com três munições deflagradas foi apreendida. Ela estava com Antônio.

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), 2º Distrito Policial e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), além do Grupo Especializado Tático Motorizado (Getam) da Polícia Militar, atuaram na ação.