Racismo “Tá tendo um desfile só de preta aqui no Shopping. Coisa horrorosa”, diz homem em grupo no WhatsApp O homem comparou o desfile das modelos à uma foto de escravos

Mensagem traz os comentários racistas Foto: Reprodução

A conversa no grupo de WhatsApp com comentários racistas foi revelada nesta terça-feira (16). Segundo o G1 as modelos participavam de um concurso de moda no shopping de Taguatinga (DF). A conversa aconteceu no sábado (13) e as mulheres foram comparadas a escravas.

O desfile era uma seletiva do Top Cufa, um concurso de beleza dedicado a mulheres que vivem nas periferias. A seletiva contou com 180 mulheres de 16 a 25 anos.

Nas mensagens o usuário comenta sobre o desfile. “Tá tendo um desfile só de preta aqui no Shopping. Coisa horrorosa”. Outro usuário diz que o colega tirou foto do desfile e envia uma imagem de escravas enfileiradas.

Um dos integrantes do grupo não gosta da “brincadeira” dos colegas e repreende os amigos. Em resposta, outro usuário do grupo comenta “Agr o cara e obrigado a achar as pretas bonitas? ”.

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial pelo organizador do evento.

Fonte: G1. Texto: Midiamax.