TÃ¡tico apreende 24 mil maÃ§os de EssÃªncia de NarguilÃ© contrabandeados

Tráfico Tático apreende 24 mil maços de Essência de Narguilé contrabandeados 'Origem a cidade de Pedro Ruan Caballero-PY e seria entregue na Capital Paulista'

A carga estava escondida atrás de caixas de papelão que simulavam uma Mudança. Foto: Divulgação/Assessoria

Policiais militares da Equipe da Força Tática do 14° BPM, com sede em Fátima do Sul-MS, realizaram a apreensão de aproximadamente 24 mil maços de Essência de Narguilé, que tinha como origem a cidade de Pedro Ruan Caballero-PY e seria entregue na Capital Paulista.

A carga estava escondida atrás de caixas de papelão que simulavam uma Mudança, mas na verdade tratava-se apenas de móveis sem valor comercial e cujo objetivo era dificultar a fiscalização.

Os policiais militares realizaram vistoria minuciosa na carga e localizaram os milhares de maços de essência de Narguilé, sendo que o condutor não havia a documentação de regularização e acabou confessando que a carga era ilícita. A mercadoria foi apreendida juntamente com o caminhão e será entregue na Receita Federal de Ponta Porã, já o condutor do caminhão responderá pelo delito de Contrabando.

No Brasil cada maço de essências custa em torno de R$10,00. Portanto o Material ilícito apreendido poderia chegar ao valor de R$ 240 mil.