MS-473 Táxi capota, um morre e dois ficam feridos

Foto: Acácio Gomes/Nova News

Valdeque Paulino dos Santos, de 67 anos, morreu na noite deste domingo (14), após capotar o táxi que conduzia pela MS-473, em Nova Andradina.

Segundo o site Nova News, o veículo GM Cobalt, usado como táxi, fazia corrida pela MS-473, sentido Nova Andradina, quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. No carro haviam dois passageiros. Durante o capotamento, o motorista bateu com a cabeça contra o volante, vindo a óbito no local.

O Corpo de Bombeiros prestou primeiros socorros mas nada pode fazer para salvar o motorista. Os passageiros foram socorridos por populares e acalmados até a chegada dos bombeiros.