Barbárie Técnica de enfermagem é acusada de espancar, matar e enterrar a mãe em frente ao quintal de casa O corpo da idosa, de 77 anos, foi encontrado em estado de putrefação

Filha confessou que a idosa estava morta e enterrada em frente de casa Foto: Reprodução

A conclusão do exame de corpo de delito da idosa enterrada em frente a casa onde morava não apontou sinais de violência no corpo, é o que informou a perícia na manhã desta terça-feira (23).

Mesmo o corpo já estando em avançado estado de putrefação, os peritos conseguiram concluir que o corpo não possui perfurações, marcas de violência, de sufocamento e nem indícios de que a vítima tenha sido enterrada viva.

De acordo com o site Rádio Caçula, a principal suspeita da autoria do crime é a filha da vítima, que é te´cnica de efermagem, a acusada foi ouvida pelo delegado do SIG, Dr. Ailton Pereira. Em entrevista ela disse que entrou em estado de choque, por isso não acionou a polícia.

A filha, Cintya Chagas Costa, de 45 anos, que já havia sido indiciada por maus tratos pela Justiça de SP, foi indiciada por ocultação de cadáver e teve sua prisão preventiva solicitada.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações ao longo do dia, para descobrir mais detalhes sobre o caso.

Entenda o caso

A idosa, de 77 anos, identificada como Helena Chagas da Costa, morta desde o dia 3 de outubro, teve seu corpo localizado por investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) na noite de segunda-feira (22).

O caso aconteceu no bairro Set Sul, zona Leste de Três Lagoas, cidade a 338 quilômetros de Campo Grande e, de acordo com informações, a filha teria registrado o desaparecimento da mãe, mas hoje confessou que a idosa estava morta e enterrada em frente de casa. A suspeita enterrou a vítima em uma cova rasa, no quintal em frente a residência em que viviam.