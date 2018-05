Três Lagoas Tentando conter briga de casal 'estranha' mata homem com facada no peito "O vendedor Camilo de Freitas da Silva brigava com a esposa quando uma estranha que passava pelo lugar o golpeou"

Por: Tero Queiroz 21/05/2018 às 12:18

Foto: Reprodução/Aquivo pessoal Homem de 28 anos foi assassinado a facada na noite de ontem (20), no cruzamento das ruas Josino da Cunha Viana com João Carrato, perto do centro de Três Lagoas – a 338 quilômetros de Campo Grande. O vendedor Camilo de Freitas da Silva brigava com a esposa quando uma estranha que passava pelo lugar o golpeou na tentativa de defender a mulher dele. Conforme o jornal JPNews, o casal discutia no cruzamento das ruas, quando mulher já identificada, porém que não teve o nome divulgado, passava pelo local de caminhonete na companhia do filho de 16 anos. Os dois pararam o veículo e na tentativa de defender a esposa do vendedor acabaram se desentendendo com ele. Em seguida, a mulher foi até a caminhonete, pegou uma faca e golpeou o peito da vítima. Além disso, o menino de 16 anos também teria agredido o vendedor. Porém, o adolescente chegou a tentar estancar o ferimento, mas Camilo morreu no local. Na sequência a mulher fugiu. O menino prestou depoimento à polícia e foi liberado. A informação é que a suspeita deve se apresentar ainda hoje na delegacia do município.