Caarapó Tio é preso acusado de estuprar sobrinhas de 9 e 15 anos "Há suspeitas de que as meninas estão grávidas"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem de 47 anos está sendo acusado de estuprar e engravidar duas meninas, de 9 e 15 anos de idade. Elas são sobrinhas do acusado e moravam com o tio depois que os pais morreram. O a denúncia parte do município de Caarapó, cidade a 283 km de Campo Grande.

O homem foi preso por volta de 20h de quinta-feira (25) após o Conselho Tutelar acionar uma equipe da Polícia Militar relatando denúncia de que as duas crianças estavam sendo abusadas pelo tio, no Jardim Santo Antônio.

No local, as duas meninas relataram aos policiais e aos conselheiros tutelares que sofriam abuso sexual por parte do tio, que ficou responsável por elas após a morte dos pais.

A Polícia Militar informou que existem suspeitas de que as duas meninas estão grávidas do tio. Elas foram encaminhadas para procedimentos médicos e os resultados dos exames ainda não foram concluídos.

O criminoso foi preso na casa onde mora com as sobrinhas e levado para a Polícia Civil, para ser autuado por estupro de vulnerável.