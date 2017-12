Tio é preso ao tentar praticar sexo com sobrinha de 13 anos Foi a segunda tentativa de estupro contra a menor; preso já foi condenado por homicídio

A Polícia Civil de Brasilândia prendeu, nesta quinta-feira (7), um homem de 51 anos, acusado de estuprar uma sobrinha de 13. Aparício Alves dos Santos, conhecido por "Mano", com diversas passagens pela polícia por crimes violentos e que já cumpriu pena por homicídio, foi preso em flagrante.

O delegado Thiago Passos, responsável pela investigação, disse por meio de uma nota que a adolescente acordou com o autor sobre ela, acariciando suas partes íntimas. Disse também que a menor tentou gritar, mas teve a boca tapada pelo criminoso.

Um irmão da menor, que chegava em casa no momento do crime, viu o acusado deixando o local, correndo. A vítima saiu de casa para pedir por socorro.

O Conselho Tutelar foi avisado e encaminhou a vítima até a Delegacia de Polícia. Mano foi preso na casa onde mora, em flagrante.

Essa não foi a primeira agressão do acusado contra a menor. O primeiro caso, ocorrido no início deste ano, é investigado em um inquérito.

"Chamou a atenção dos agentes o fato de que no quarto do autor foi encontrado um pôster publicitário retratando várias crianças com idades abaixo de 10 anos de idade. O material foi apreendido", diz a nota.

Aparício seria levado ainda nesta quinta-feira para o presídio de Três Lagoas.