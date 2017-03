Tiroteio em PalÃ¡cio Westminster britÃ¢nico deixa 12 feridos e metrÃ´ fechado

Internacional Tiroteio em Palácio Westminster britânico deixa 12 feridos e metrô fechado

BBC mostra forte presença policial perto do Parlamento Britânico Foto: Reprodução/Web

Um tiroteio do lado de fora do Parlamento britânico levou autoridades a fecharem o Palácio de Westminster, segundo relatos da imprensa local. De acordo com a mídia, há forte presença de policiais armados no local. A agência Reuters cita pelo menos 12 feridos. Uma ambulância aérea foi vista chegando ao local. Por enquanto, não há informações oficiais sobre o caso. A Câmara baixa suspendeu a sessão, e o metrô foi fechado.

Helicopter landing in Parliament Square pic.twitter.com/TKHJCWsUOG — Nick Eardley (@nickeardleybbc) 22 de março de 2017

"Fomos chamados aproximadamente às 2h40 após relatos de um incidente na Ponte de Westminster, que está sendo tratado como incidente armado. Polícia no local", tuitou a polícia londrina.

Líder na Câmara dos Comuns, David Lidington afirmou aos deputados que o suposto agressor foi baleado pela polícia. Há relatos não confirmados de que um carro atingiu cinco pessoas no local do incidente.

Testemunhas ouvidas pela BBC disseram que viram pessoas sendo tratadas por ferimentos no local. Outras disseram terem visto um homem com uma faca nos arredores do palácio.

À editora da BBC Laura Kuenssberg, um policial disse que alguém havia sido baleado no local. Enquanto isso, o "Independent" diz que um policial e outro homem foram atingidos por disparos. (Com Agência Lusa)