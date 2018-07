Fronteira Tiroteio na fronteira termina com dois brasileiros e um paraguaio feridos Confronto ocorreu em via pública, na cidade de Pedro Juan Caballero

Foto: Porã News

Tiroteio ocorrido na noite de ontem, na fronteira com o Paraguai, terminou com três pessoas feridas, entre elas dois brasileiros e um paraguaio. Os fatos ocorreram no cruzamento da Rua Adela Esperatti com a Rua Juan O'Leary, no bairro Santo Antônio, na cidade de Pedro Juan Caballero, vizinha do município sul-mato-grossense de Ponta Porã.

Segundo o site Porã News, dois brasileiros e o paraguaio transitavam em veículo Honda Civic pelo bairro, quando começaram a disparar contra uma caminhonete Toyota ocupada por outro brasileiro que, armado com pistola, revidou. Durante o confronto, o paraguaio e um brasileiro do Civic, bem como o motorista da Toyota, acabaram feridos.

Eles foram encaminhados a uma clínica da região. Agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai, com apoio da perícia técnica, coletaram 41 cápsulas de calibre nove milímetros na região. Uma residência nas proximidades, onde estavam três crianças e a mãe delas, foi atingida por vários disparos.