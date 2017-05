TJ mantém indenização a jovem espancada pelo namorado em réveillon

Decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) mantém Matheus Georges Zadra Tannous obrigado a indenizar Giovanna Nantes e a cumprir 3 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão em regime aberto por ter espancado a jovem. O crime aconteceu no reveillón de 2014, na madrugada do dia 1º de janeiro, em Campo Grande.

O jovem foi condenado à reclusão em primeiro grau pela prática do crime de lesão corporal grave, praticado no âmbito das relações domésticas e familiares e ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais. Ele recorreu, porém, os desembargadores da 2ª Câmara Criminal, por maioria, negaram o recurso, conforme informações divulgadas nesta sexta-feira (12) pelo TJ-MS.

Agressão

O casal pasava o réveillon na casa da mãe de Matheus. Eles ingeriram bebida alcoólica, discutiram e a jovem foi levada inconsciente para a Santa Casa. Ela teve fraturas no rosto e passou por cirurgia no maxilar.

Para a investigação policial, o rapaz agiu motivado por ciúmes. Segundo divulgado pelo TJ-MS, com base em informações processuais, o rapaz pegou a então namorada pelo pescoço e deu o golpe popularmente conhecido como gravata. O acusado continuou com as agressões, quebrando o rosto da vítima em dois lugares, o que acarretou em perda de consciência no momento e na perda parcial de sua memória posterior.

Versões

Em todos os depoimentos, o acusado negou o crime e deu várias versões para justificar as lesões na jovem. Ele falou que ela se feriu ao cair do sofá, que machucou-se no banheiro e até que escorregou de seus braços, entre outros.

A vítima, quando ouvida, alegou não se recordar dos detalhes em razão das lesões e pelo consumo excessivo de bebida alcoólica na ocasião. Ela recorda-se com clareza da discussão inicial com o então namorado, motivada por ciúmes, pois ele teria se recusado a fazer as pazes com o primo, com quem havia brigado em situação anterior.