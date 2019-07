FRONTEIRA Torturado, executado e jogado no lixo, corpo encontrado pode ser de brasileiro Com pés, mãos e boca amarrados, corpo foi descartado às margens de estrada vicinal

Foto: Reprodução/Porã News

O corpo de um jovem, foi encontrado com pés, mãos e boca amarrados, na tarde da segunda-feira (08), em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã (MS). O corpo foi encontrado por moradores, ele estava jogado em meio aos lixos na beira de uma estrada vicinal que dá acesso a Colônia República no Paraguai.

Segundo a Divisão de Homicídio e Perícia Técnica paraguaia, a vítima ainda sem identificação, foi executada a tiros de pistola calibre 9 mm. No bolso do homem morto, foi encontrado munições, os projeteis de mesmo calibre usado na execução, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Pedro Juan Caballero, assim como o corpo, que aguardará no local, identificação por familiares.

Ainda segundo a polícia, a vítima tinha várias tatuagens nos braços, umas delas um nome masculino “Jonathan”.

Conforme levantamento prévio, acredita-se que se trata de um morador da região de nacionalidade brasileira, antes de ser morto ele pode ter sido torturado, executado e depois foi desovado às margens da via.

A investigação ficará a cargo da Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.