VIOLÊNCIA Torturado por furtar chocolates, adolescente disse que foi chicoteado com fios elétricos por seguran Jovem, de 17 anos, disse à polícia que foi chicoteado com fios elétricos torcidos por cerca 40 minutos e ameaçado de morte por furtar uma barra de chocolate

Vídeo mostra tortura a rapaz que tinha furtado chocolate em supermercado Foto: Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi torturado por seguranças após tentar furtar chocolates em um supermercado na Vila Joaniza, na Zona Sul de São Paulo. O jovem disse à polícia que foi chicoteado com fios elétricos torcidos por cerca 40 minutos e ameaçado de morte. Ainda segundo a vítima, é a terceira vez que essa agressão ocorre pelos mesmos seguranças do supermercado. As informações são do portal G1.

O caso foi registrado como tortura na segunda-feira (2) pelo 80º Distrito Policial e os dois seguranças foram afastados. De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente disse que tentou furtar uma barra de chocolate quando foi abordado. Os dois seguranças então o levaram para um quarto nos fundos da loja, onde ele foi despido, amordaçado e amarrado.

“Eu fui pegar um chocolate. Aí, eles me pegaram, me levaram no quartinho e me deram uma pá de chicotada. Aí eles falaram que se eu falasse pra alguém iam me matar ainda, me ameaçaram de morte. Muita maldade isso daí”, disse o jovem, que não registrou boletim de ocorrência no mês em que ocorreu o crime, em julho, e que disse não saber se outras pessoas presenciaram a agressão.

O adolescente, que mora na rua desde os 12 anos, disse que já passou pela Fundação Casa, mas que agora não deve nada à Justiça. “Quero justiça contra isso, eles fizeram na maldade quero por eles dentro das grades”, afirmou.

Em nota, o supermercado disse que repugna a atitude dos seguranças. “A empresa repugna esta atitude e foi com indignação que tomou conhecimento dos fatos por intermédio da reportagem. Que a empresa não coaduna com nenhum tipo de ilegalidade e colaborará com as autoridades competentes envolvidas na apuração do caso, a fim de tomar as providências cabíveis”, diz a nota.