Trabalhador rural é socorrido em estado grave após ser picado por cobra no pantanal

O trabalhador rural José Marcio Moraes, de 54 anos, foi socorrido em estado grave após ser picado por uma cobra no pantanal, em Coxim.

Segundo informações repassadas na nossa reportagem, o trabalhador rural estava caminhando em uma trilha por volta das 20 horas deste sábado (13), quando acabou tendo o calcanhar esquerdo picado por uma cobra jararaca boca de sapo.

Moraes teve que esperar aproximadamente quatro horas, até que o capataz da fazenda chegasse com um veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e seguiu de encontro com o carro que trazia a vítima.

Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) percorreram 50 quilômetros até encontrar a vítima, que estava em estado grave com fortes dores no abdômen e vomitando sangue.

O trabalhador rural foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

“Boca de Sapo”

Nome comum dado a uma espécie de Jararaca da família dos colubrídeos. Muito comum no Pantanal é considerada a cobra mais venenosa do bioma. Seu veneno é muito forte, pode matar uma criança em poucas horas e um adulto em questão de um dia.

É muito temida na região pantaneira, sua coloração e tamanho são diferentes das outras jararacas. É pequena e pode atingir no máximo um metro de comprimento e sua cor é bege. Pode parecer uma cobra inofensiva devido mesmo ao seu tamanho, mais seu veneno potente é de impressionar.

A Jararaca Boca de Sapo é uma das cobras mais venenosas do Brasil, dependendo do local da picada se for atingida alguma veia principal o indivíduo pode morrer na hora.

*Com informações da Wikipédia