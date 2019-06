SANTA RITA DO PARDO Trabalhador rural morre prensado por peça de máquina de celulose Vítima fazia reparos no equipamento no momento do acidente

Por: TERO QUEIROZ 18/06/2019

Luciney de Alencar Salgon, de 35 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (17), após acidente de trabalho em uma fazenda em Santa Rita do Pardo. Segundo o Polícia, Luciney era funcionário de uma empresa de celulose e estava trabalhando na manutenção de maquinários fazenda, quando, por volta das 17h30, a peça de um dos veículos rurais que realizava manutenção caiu e atingiu a vítima na altura do pescoço. Luciney foi prensado pelo equipamento. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital de Bataguassu. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo.