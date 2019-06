DOURADOS Traferido para morte: 3º preso é encontrado enforcado em cela de presídio de MS Em dez dias, esse é o terceiro preso encontrado morto no presídio mais superlotado do Estado

Fachada da Penitenciária Estadual de Dourados Foto: Reprodução/TV RIT de Dourados

Rodrigo da Silva Queiroz, de 36 anos, foi encontrado morto enforcado nesta quinta-feira (06), dentro de uma cela na Penitêciária Estadual de Dourados (PED). O detento foi transferido do Presídido de Segurança Máxima de Campo Grande para a penitênciária no último dia 28 de maio, no local, Rodrigo dividia cela com 28 detentos.

Segundo boletim de ocorrência, no pescoço dele havia sinais de estrangulamento e enforcamento. O corpo estava pendurado por uma corda artesanal, seus pés estavam próximos ao chão.

Os nomes dos internos foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil de Dourados que investigará o caso.

Rodrigo cumpria pena por roubo e tráfico de drogas. Desde 2010, o preso já havia passado por diversas unidades prisionais. Segundo levantamento realizado pelo site Campo Grande News, em dez dias, esse é o terceiro preso encontrado morto no presídio mais superlotado de Mato Grosso do Sul, onde estão pelo menos 2.500 detentos.

No dia 23 do mês passado, na cela 46 do raio 2, Alessandro Viana da Silva foi encontrado enforcado. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio. Quatro dias depois, Cristian Germano de Lima, 39 anos, foi encontrado pelos agentes penitenciários na cela 13, do mesmo raio. Ele estava enforcado com cordas artesanais presas às grades da janela.

O raio 2 é ocupado por presos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). (Com CG News).