Traficante abandona caminhonete com 1 tonelada de maconha

Homem que dirigia uma caminhonete carregada com 1 tonelada de maconha, tentou escapar do flagrante da polícia abandonando o veículo em um milharal e depois deitando em meio a plantação. Não deu certo, e o suspeito, de 30 anos, acabou sendo preso em flagrante no início da tarde desta segunda-feira (30), pela Polícia Militar de Caarapó, cidade a 273 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar, a primeira tentativa de abordagem ao suspeito ocorreu ainda na área urbana do município, na avenida Presidente Vargas, próximo a saída para Amambai. O homem fugiu e foi perseguido, abandonando o veículo em uma plantação de milho alguns quilômetros depois.

Mesmo saindo da caminhonete e correndo a pé pela plantação, antes de se deitar em meio ao milharal, ele acabou sendo localizado pelos policiais. No veículo, a Polícia Militar encontrou a 1 tonelada de maconha, dividida em vários tabletes Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município.