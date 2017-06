Vila Carvalho Traficante 'apressadinho' abandona mala com 39 tabletes de maconha em ônibus que ia para SP "Policiais pegaram guia de identificação e imagens das câmeras para identificar o autor"

Ainda não identificado, um traficante abandonou uma mala com 26 quilos de maconha pouco antes de embarcar para São Paulo na noite desta quinta-feira (15), na garagem de uma empresa de ônibus na Vila Carvalho em Campo Grande.

Conforme resgitro policial, o caso ocorreu por volta das 19h. Funcionários encontraram a mala abandonada no pátio e abriram, na mala encontraram os 39 tabletes da droga acomodados embaixo de roupas.



Um dos funcionários do local entregou aos policiais a guia com a identificação do homem que levou a mala à garagem. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.

Em depoimento o funcionário da concessionária de transporte disse que o homem fez todo o trâmite de embarque e mesmo com o tíquete de viagem em mãos, mostrou-se nervoso com a demora para o início da viagem, decidindo fugir em seguida.



A droga e a mala foram apreendidas e a empresa entregou as imagens das câmeras de segurança para ajudar na identificação do traficante.