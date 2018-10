Traficante Traficante capota carro carregado com maconha na MS-040 e foge

Traficante ainda não identificado capotou o carro que conduzia carregado de maconha e fugiu. O fato foi na manhã desta terça-feira (2/10), no Km 25 da MS-040, na zona rural de Campo Grande.

Segundo o Campo Grande, a polícia acredita que motorista tenha sido socorrido pelo batedor (aquele que vai à frente para avisar sobre possível fiscalização) do carregamento.

Conforme PMRv (Polícia Militar Rodoviária), o motorista conduzia um VW Voyage, de cor cinza, com placa de Belo Horizonte (MG) ao sentido Ribas do Rio Pardo, quando perdeu o controle da direção, bateu no guard rail (proteção metálica) e capotou. O automóvel que ficou destruído parou tombado.

A polícia foi acionada por volta das 7h por motoristas que passavam pela via. Após o acidente, chegou a sair faíscas do carro, mas moradores da região jogaram terra para evitar risco de incêndio. Vários de tabletes de maconha ficaram espalhadas às margens da rodovia.

Ainda de acordo com o site, a droga ainda não foi pesada, mas a PMRv estima que possa chegar a meia tonelada. A pancada foi tão forte que os dois airbag estouraram. O entorpecente e o carro serão levados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).