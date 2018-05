BR-060 Traficante causa acidente, abandona veículo, um morre e dois ficam feridos "Um Honda Civic, com placas de Belo Horizonte (MG), havia sido abandonado no local"

Um traficante, que transportava 330 kg de maconha, é suspeito também de causar um acidente fatal na BR-060. O motorista de uma Toyota Hilux, de 67 anos, morreu no local da ocorrência e três passageiros, de 13, 40 e 44 anos ficaram feridos.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para atender a uma capotagem. A equipe se deparou a Toyota Hilux, com placas de Chapadão do Sul, estava com as rodas para cima na pista reta em trecho onde é proibido ultrapassar.

Um Honda Civic, com placas de Belo Horizonte (MG), havia sido abandonado no local. A PRF encontrou os tabletes de maconha no porta-malas do veículo, que não tem registro de furto.

O condutor não foi localizado e o carro enviado para a Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), mas foi divulgado nesta sexta-feira.