32 tablets Traficante 'de alta classe' é pego com Skank; droga custa R$ 100 reais a grama 'O rapaz conduzia um veículo Onix, com placas de Belo Horizonte (MG), na MS-276'

Homem foi encaminhado para delegacia de Ivinhema Foto: Reprodução/PMR

Um homem de 28 anos, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, na madrugada de hoje, quarta-feira (7), na rodovia MS-276, em Ivinhema, município distante 282 quilômetros de Campo Grande. Com o acusado, os policiais encontraram maconha e 'Skank', substância consumida normalmente por pessoas da alta sociedade.

O rapaz conduzia um veículo Onix, com placas de Belo Horizonte (MG), carregado com 32 tabletes de droga. A pesagem dos entorpecentes totalizou 30 kg, sendo 1 kg referente ao 'Skank', uma substância cinco vezes mais forte que a maconha e que pode chegar a custar R$ 100 por grama.

A substância, que poderia render até R$ 100 mil, de acordo com a PMR, foi encontrada escondida entre tabletes de maconha, no painel do veículo. O condutor negou ter conhecimento da droga e foi encaminhado, junto com o veículo, para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.