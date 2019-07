OPERAÇÃO CERBERUS Traficante de armas foragido de MS está preso no Rio de Janeiro Tiago Vinicius Viera foi condenado a 14 anos de prisão e 28 dias em regime fechado

Tiago Vinicius Viera fugiu no ano passado de um presídio de segurança máxima de Campo Grande. Foto: Divulgação

Tiago Vinicius Viera, traficante que fugiu no ano passado de um presídio de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e é apontado como líder de uma organização criminosa especializada no contrabando de armas, está preso no Rio de Janeiro desde dezembro do ano passado.

Quando foi preso, Tiago estava no Rio usando documentos falsos e sendo apoiado por membros da sua quadrilha. Na ação que resultou na prisão, a equipe encontrou dinheiro, drogas sintéticas (ecstasy em forma de "balinhas"), joias (correntes de ouro e relógios), celulares importados e veículos em nome de terceiros. Ele também estaria negociando venda de armas e munições na cidade.

Em 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação Cerberus, quando foi descoberto um plano para resgatar Tiago da Penitenciária de Três Lagoas com o uso de uma pistola calibre .380.

Após a primeira tentativa de resgate, ele foi transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, de onde passou a contar com o apoio de sua namorada e de outros três comparsas para contrabandear armas de fogo que seriam revendidas no Sudeste do país, além de orquestrar nova tentativa de fuga mediante a rendição e possível assassinato de agentes penitenciários durante escolta para consulta médica.

Por conta desta operação, Tiago foi condenado a 14 anos de prisão e 28 dias de reclusão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro

A Justiça, na época, chegou a bloquear R$ 100 mil em dinheiro que estavam em contas de investigados na ação.

Desde o começo de 2016, a organização encontra-se atuante, em virtude da aquisição de bens de alto valor de mercado, a exemplo da motocicleta Kawasaki, modelo Z 1000 ABS, do município de São Gonçalo, adquirida em nome de terceiro, em estabelecimento situado no Rio de Janeiro, local de residência do integrante identificado apenas como WL, por R$ 50 mil, cujo montante foi quitado em três parcelas, todas no mês de abril/2016.

A fuga de Tiago de Campo Grande contou com o apoio de outros quatro detentos e de um PM. Os presos serraram as grades da cela e pularam a muralha do presídio com auxílio de uma escada improvisada, feita de tecidos. Todos os outros foram recapturados na época, menos Tiago, que fugiu para o Rio. O PM acabou afastado.

