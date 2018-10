Traficante Traficante de Curitiba enviava comprimidos de Ecstasy por correspondências a MS Homem foi preso durante operação da PF na manhã desta quarta-feira

A Polícia Federal do Paraná prendeu na manhã desta quarta-feira, durante a Operação Hipster, traficante que abastecia pontos de distribuição de Ecstasy em todo o Brasil, a partir de Curitiba (PR). De acordo com a assessoria de comunicação da PF, o suspeito enviava a droga sintética em comprimidos por correspondência a destinatários de Mato Grosso do Sul, que serão investigados. Durante dois meses de monitoramento, foram identificados o envio de pelo menos 80 envelopes com entorpecente a vários estados.

Ao todo, 25 policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária, dentre os quais de um estudante universitário. A investigação teve início a partir de informações recebidas relativas à compra de uma prensa para a produção de drogas e diversas remessas postais contendo comprimidos de Ecstasy numa agência dos Correios em Curitiba. O DEA (órgão que combate as drogas nos Estados Unidos) deu apoio com informações.

Ao longo da investigação, num período de dois meses, foram identificados o envio dos envelopes e grande movimentação de recursos financeiros na conta corrente do suspeito que ultrapassou os R$ 500 mil num período de 10 meses. Os presos forma conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde permanecerão à disposição da justiça e se condenados poderão ter penas superiores a 20 anos de prisão.

No dia 29 de maio, a Polícia Federal prendeu em Corumbá, duas mulheres que transportavam drogas sintéticas para a Bolívia. Uma brasileira de 31 anos e a amiga, uma boliviana de 24 anos, estavam com 550 comprimidos de Ecstasy, cinco gramas de maconha e dois selos de LSD. Segundo a PF, denúncia informava que uma boliviana se deslocava de Goiânia (GO) com a droga em um ônibus que seguia para Santa Cruz de la Sierra. O veículo passaria por Corumbá, motivo pelo qual os policiais se preparam para abordagem. O ônibus foi parado na entrada da cidade.