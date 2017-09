Sem autorização Traficante de drogas é autuado por manter ave ilegalmente em cativeiro

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana autuaram na quinta-feira(14), uma mulher de 41 anos por manter ave ilegalmente em cativeiro. A PMA foi acionada por Policiais Militares do 7º Batalhão, que localizaram uma ave da espécie papagaio que era mantida em cativeiro na residência da infratora, localizada no bairro Jardim Aeroporto II, sem autorização ambiental. No local a PM apreendeu também drogas e havia prendido a mulher por venda de entorpecentes. Foi apreendido um papagaio.

A traficante, proprietária do animal, foi autuada administrativamente pela PMA e recebeu multa de R$ 500,00. Além do tráfico de drogas, ela responderá por crime ambiental. Se condenada, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção pelo crime ambiental. O animal será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS, na Capital.