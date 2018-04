Três Lagoas Traficante é preso com 25 quilos de maconha e submetralhadora 9 mm "O irmão e a namorada do rapaz negaram saber da existência de drogas e armas na residência"

Foto: Reprodução/JP News/André Barbosa

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por policiais da Força Tática de Três Lagoas com cerca de 25 quilos de maconha e uma submetralhadora (arma de uso restrito), na Vila Piloto, na manhã de ontem, quarta-feira, dia 04 de abril.

Os militares chegaram até o suspeito após denúncias de que o suspeito estaria comercializando drogas na Rua Dom Bosco. Inteligência da Polícia Militar passou então a monitorar o imóvel e a rotina do rapaz.

Segundo apuração do site JP News, ao ser abordado pelos policiais, suspeito forneceu endereço diferente do qual acabara de sair, mas acabou caindo em contradição e confessou que morava na residência onde foi flagrado e que existia drogas no local.

Na casa estavam o irmão e a namorada e, em um dos quartos, a PM encontrou, embaixo da cama, dois sacos plásticos com 21 tabletes de maconha, pesando cerca de 18,5 quilos e, em cima do guarda-roupas, outro saco com vários pedaços de maconha prontos para venda, além de uma balança de precisão.

Arma

O equipamento encontrado é uma submetralhadora 9 mm de fabricação francesa, cuja numeração estava parcialmente raspada e escondida embaixo de um colchão.

O irmão e a namorada do rapaz negaram saber da existência de drogas e armas na residência. O suspeito assumiu a responsabilidade e recebeu voz de prisão.

O trio foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) e o suspeito foi levado na sequência para a 2ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de uso restrito e tráfico. Ele já tem passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.