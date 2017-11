Traficante é preso com 344 porções de cocaína escondidas no quarto da filha de 1 ano

Homem de 32 anos foi preso com 344 porções de cocaína escondidas no quarto da filha de 1 ano, na noite de segunda-feira (27), no residencial Ramez Tebet, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito tinha um bar no bairro, mas a droga ficava escondida na casa dele. Ele foi abordado no comércio, onde estavam também a esposa e a filha, e inicialmente negou que morasse em outro endereço e tivesse algo ilícito.

O suspeito acabou dizendo que morava em outro local, foi com os policiais no imóvel e quando lá chegou disse que estava sem a chave e que dependia da mulher. Cerca de uma hora depois ela falou que não iria lá e os militares tiveram que entrar na casa por uma janela.

As porções de cocaína estavam em um saco plástico, escondido em meio a um casaco, no quarto da criança.

A polícia chegou ao traficante após denúncia anônima. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.