Traficantes que saíram de Ponta Porã são presos com 37 kg de cocaína pura no Rio Dupla foi parada em blitz na rodovia Rio-Petrópolis, em Duque de Caxias

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 37 quilos de cocaína pura, na madrugada de hoje, na rodovia Rio-Petrópolis, em Duque de Caxias, na baixada fluminense. Aos policiais, eles disseram que saíram de Ponta Porã.

De acordo com informações da Agência Brasil, durante patrulhamento da Operação Carnaval na BR-040, um carro foi parado em uma blitz da PRF e policiais desconfiaram dos ocupantes do veículo, que aparentavam nervosismo.

Foi feita revista no veículo e tabletes da droga foram encontrados escondidos em várias partes do carro.

Ao serem presos, suspeitos disseram que saíram de Ponta Porã, mas não quiseram dar mais detalhes sobre o local onde seria entregue a droga. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Duque de Caxias, onde foram autuados por tráfico de drogas.

OPERAÇÃO CARNAVAL

Fiscalização foi intensificada em todas as rodovias federais do Brasil durante o feriadão de Carnaval, considerado um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da PRF, por conta do grande fluxo de veículos e uso abusivo de álcool.

Em Mato Grosso do Sul, Operação Carnaval começou na última sexta-feira (9) e segue até quarta-feira de Cinzas (14). O objetivo é reduzir o número de acidentes graves ocorridos por infrações e abusos de condutas pelos motoristas, como consumo de álcool, ultrapassagens imprudentes, excesso de velocidade e desrespeito às normas de trânsito.

Apesar do foco nas infrações de trânsito, também há fiscalização quanto a outros crimes, como tráfico de drogas, contrabando e descaminho.

Segundo balanço parcial da PRF, até a tarde de ontem já foram fiscalizados mais de 3,3 mil motoristas e mais de 2,5 mil foram autuados por excesso de velocidade nas rodovias sul-mato-grossenses. Ultrapassagens proibidas somaram 172 autuações no Estado.

Em três dias de operação, nenhum acidente com morte foi registrado nas rodovias federais de MS. De acordo com balanço preliminar da PRF, dois acidentes graves foram atendidos no período, com um total de 10 pessoas feridas. A Operação Carnaval segue até às 23h59 de quarta-feira.