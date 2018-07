Miranda Traficantes são presos com 27 quilos de pasta base de cocaína trazida da Bolívia para a Capital "28 tabletes da droga foram encontrados no interior do carro"

Por: Página Brazil/ Reproduzido por Tero Queiroz 31/07/2018 às 10:45

Foto: Reprodução/PRF Dois homens foram presos na tarde de ontem, segunda-feira (30), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-262, em Miranda, com 27 kg de pasta base de cocaína, que segundo ocorrência teria saído da Bolívia e seria entregue em Campo Grande. A abordagem aconteceu durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF, quando os policiais abordaram o veículo Suzuki/Swift Dzire, com placas bolivianas, que estava sendo conduzido por um homem de 44 anos, tendo como passageiro, um de 35. Segundo a PRF, os 28 tabletes da droga foram encontrados no interior do carro. Os ocupantes do veículo informaram aos policiais que haviam sido contratados para transportar o automóvel da cidade de Puerto Suarez, na Bolívia, até Campo Grande. A Ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal da capital.