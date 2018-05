Tráfico Traficantes são presos com pistola espanhola, 47 munições e uma tonelada de maconha "A polícia foi acionada para atender ocorrência de animal solto na pista e quando chegou ao local avistou uma caminhonete S-10 em alta velocidade"

Foto: Reprodução

Os traficantes Clayton Ferreira de Figueiredo, 20 anos, e Klebio Júnior Morais dos Santos, 26 anos, foram presos transportando mais de uma tonelada de maconha, 60 kg de skank, pistola calibre 45 de origem espanhola e 47 munições. O caso aconteceu na madrugada de hoje, segunda-feira (28), no km 355 da BR-262, na saída para Sidrolândia, em Campo Grande, as informações são do site Campo Grande News.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a equipe foi acionada para atender ocorrência de animal solto na pista e quando chegou ao local avistou uma caminhonete S-10 em alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada ao motorista, que não obedeceu e fugiu. Houve perseguição até que no km 350, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo.

A droga se espalhou na pista. No total, foram apreendidos 1.178 quilos de maconha, sendo 60 kg de skank - substância cinco vezes mais forte que a maconha. No automóvel também foram encontrados uma pistola de origem espanhola, 47 munições, R$ 500 em dinheiro, dois celulares e rádio de comunicação da polícia.

Os dois homens ficaram feridos e foram socorrido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região das Moreninhas. Eles contaram que pegaram o entorpecente em Sidrolândia e levariam para Brasília. Lá, cada quilo de skank seria vendido a R$ 15 mil. Os dois foram presos em flagrante e depois que receberam alta foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.