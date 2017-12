São Paulo Tragédia: acidente com ônibus de sacoleiros deixa 5 mortos e 26 feridos "O acidente ocorreu por volta de 21 horas no km 372, a cerca de 60 km de Presidente Prudente"

Um acidente envolvendo um ônibus de sacoleiros e um caminhão carregado com laranjas, ocorrido na noite da terça-feira, dia 12 de dezembro, deixou cinco mortos e 26 feridos, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), região de Parapuã, cidade a 558 km de São Paulo, no Oeste do estado.

O acidente ocorreu por volta de 21 horas no km 372, a cerca de 60 km de Presidente Prudente. O ônibus estava voltando do Paraguai e após bater no caminhão capotou e caiu em uma ribanceira. No local, a pista é simples. O destino final era a cidade de Araçatuba, também em São Paulo.

Três dos 26 feridos estão em estado grave: duas mulheres, uma de 34 e outra de 53 anos, e um homem de 51 anos. Outros 15 tiveram ferimentos leves e foram liberados após atendimento na Santa Casa de Parapuã. Não há informações sobre os oito demais.

Um terceiro veículo se envolveu no acidente. Um GM/Astra com placas de Rinópolis foi danificado e seu motorista não teve ferimentos.

A pista chegou a ser interditada totalmente, mas uma das vias foi liberada para operação no sistema pare e siga.