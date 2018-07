Rio Brilhante Transexual tem cabeça esmagada a pedradas e ferida com mais de 20 facadas

Foto: Olimar Gamarra/Rio Brilhante em Tempo Real

Adilson Francisco da Silva, 40, conhecido por ‘Fernanda da Biz’, foi violentamente assassinado na madrugada deste domingo (8) em Rio Brilhante. A vítima, que é transexual, foi encontrada por um caminhoneiro caída às margens de uma estrada conhecida como ‘Estrada da Estiva’ com a cabeça esmagada e perfurações pelo corpo. De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, a Polícia Civil e a Perícia Criminal de Dourados foram acionadas e encontraram próximo ao corpo de ‘Fernanda’ duas pedras grandes ensanguentadas, que foram utilizadas para dilacerar a face da trans.

Além disso, a vítima sofreu mais de 20 golpes de faca na nuca e costas.

No local também estava a motoneta Honda Biz de propriedade da vítima, um capacete rosa e a Carteira de Habilitação de ‘Fernanda’. Por causa das marcas de sangue identificadas no painel da moto, peritos acreditam que houve luta corporal com o assassino.

A polícia também acredita que o crime tenha acontecido entre a meia-noite e 1h. Por ser um local afastado e sem movimentação popular, o corpo só foi encontrados às 2h20, sendo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Dourados.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Rio Brilhante.