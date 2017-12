Fatalidade Trânsito faz novas vítimas em colisão na BR-262 "As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local do colisão"

Foto: Imagem/Ilustrativa Duas pessoas morreram no fim da tarde do domingo (17) em uma colisão entre uma motocicleta e um carro, município de Terenos - localizado a 25 km de Campo Grande. O acidente aconteceu na rodovia BR-262, cerca de 17 km da área urbana de Terenos. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) da cidade foi acionada para o socorro. Porém, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local do colisão. Por causa do incidente, parte da rodovia foi fechada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). A colisão aconteceu por volta das 17h, em momento que chovia bastante. Por ora, não há mais detalhes do que houve e como ocorreu o acidente, nem identificação das vítimas. Equipes da PRF fazem o controle do tráfego na rodovia e aguardam também a chegada da Polícia Civil local, além da Perícia Criminalística e da funerária de Campo Grande.