Fronteira Transportadora perde R$ 120 milhões em maior roubo da história no Paraguai 3o criminosos envolvidos, com armamentos de guerra na Ciudad del Este

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um grupo de supostos integrantes do PCC invadiu e assaltou na madrugada desse domingo (23) a Prosegur, empresa de transporte de valores de Ciudad del Este, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, os criminosos usavam armamento pesado.

De acordo com o jornal paraguaio Hoy, cerca de 25 veículos da empresa foram detonados com explosivos durante os assaltos. Os assaltantes teriam levado cerca de 40 milhões de dólares do local, o equivalente a R$ 120 milhões.

Houve troca de tiros entre os assaltantes e os policiais paraguaios. Durante o assalto teriam participado cerca de 30 criminosos. Um agente do Grupo Especial de Operações da polícia paraguaia morreu no confronto, enquanto um outro policial e mais três civis ficaram feridos.

Ainda segundo o Hoy, o chefe da polícia de Alto Paraná, estado de Ciudad del Este, afirmou que foram desativados seis explosivos após o assalto, "porém haviam mais".

O jornal paraguaio afirma que se trata do "maior roubo na história do país", e afirma que é possível que o grupo tenha fugido para o Brasil.