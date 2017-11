Três homens armados rendem família com bebê de 15 dias e levam R$ 7 mil, celulares e veículos

Família ficou trancada no quarto do casal por cerca de 30 minutos até terem certeza de que os três homens armados e rostos tampados tinham deixado a residência em Campo Grande, na manhã deste domingo (19). Além do homem de 65 anos, mulher de 35 anos, também estavam um menino de 3 anos e uma bebê de 15 dias.

Conforme o registro policial, a mulher foi até um quarto nos fundos da residência quando viu os três suspeitos que ameaçaram: "onde está o dinheiro? temos a informação que tem dinheiro". O grupo rendeu ela e as crianças no quarto do casal.

Depois de muito insistirem, o homem levou os bandidos até cofre de onde pegaram R$ 7 mil. Em seguida, vasculharam toda a residência e pegaram dois aparelhos celulares, três chaves de veículos e um molho de chaves.

O homem foi levado junto à família e foi amarrado com peças de roupa. Os suspeitos trancaram a porta e ordenou que não saíssem porque iriam voltar para levar os veículos. Depois de meia hora o idoso saiu do quarto e tentou contato com a Polícia Militar.

O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.