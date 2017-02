BR-060 Três mulheres, um homem e uma criança morreram após colisão frontal

Cinco moradores de Camapuã morreram após colisão frontal ocorrida na tarde deste domingo, dia 26 de fevereiro, no quilômetro 180, da rodovia BR-060, a 20 km da cidade, sentido Camapuã/Paraíso das Águas, As vitimas eram três mulheres, um homem e uma criança de 12 anos. Eles foram socorridos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo informações do Jornal da Nova, duas das três mulheres foram identificadas como Aline Tavares e Amanda Luciana. Elas ocupavam um veículo Fiat/Palio, com placas de Camapuã, e colidiram de frente com um Cross Fox, com placas de Dourados.

O motorista do Cross Fox ficou preso nas ferragens, sendo socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi levado para Camapuã. Diversas pessoas que pararam no local ajudaram a tirar a vítima das ferragens.