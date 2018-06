BR-060 Três pessoas ficam feridas após carro bater em anta

Três pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na rodovia BR-060, na região norte de Mato Grosso do Sul, perto da cidade de Paraíso da Águas. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos veículos envolvidos bateu em uma anta. O motorista perdeu o controle da direção e o carro colidiu de frente com uma caminhonete.

De acodo com informações do portal G1, o acidente aconteceu por volta das 18 horas, desta quinta-feira, dia 21 de junho. De acordo com os militares, as vítimas estavam conscientes e foram encaminhadas para o município de Chapadão do Sul.

Segundo os bombeiros, no veículo que bateu no animal estava um casal, que é de Goiânia. Na caminhonete, o condutor é de Chapadão do Sul.