Três pessoas são presas por tráfico de drogas e associação ao tráfico

Na tarde de ontem (07), a Policia Civil através da 1ª Delegacia de Policia Civil, prendeu Iraci Fernandes Lopes,(41), Gilson da Silva Junior(23) e Alcione Silveira da Silva (30) por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O fato ocorreu no bairro Aeroporto, fruto de uma investigação que durou aproximadamente 10 dias, motivadas por denúncias feitas pela população que indicavam o comércio de entorpecentes em uma residência no local.

De acordo com informações do delegado responsável pelas investigações, a mulher identificada como Iraci, conhecida na região como “Síria”, se prevalecia da grande dimensão de seu terreno para praticar a comercialização das drogas no local. Denúncias indicavam que a autora é quem produzia as chamadas “paradinhas” e a comercializada na hora.

Após tomar conhecimento de que a suspeita teria acabado de receber uma nova remessa de entorpecentes, e que daria início ao preparo da droga para venda, equipes da Polícia Civil passaram a monitorar o local, flagrando uma grande movimentação de usuários de drogas e o trafego intenso de motocicletas na residência da mesma.

Os policiais realizaram a incursão no imóvel e tiveram êxito de encontrar Iraci em um dos cômodos da casa, peneirando uma porção de pasta base de cocaína ralada.

Ainda no interior do imóvel os policiais localizaram Gilson e Alcione, que aparentavam estar sob efeito de entorpecentes.

Diante dos fatos, todos receberam voz de prisão e foram conduzidos juntamente com o entorpecente apreendido para o plantão da 1ª DP de Corumbá onde o caso foi registrado.