Tráfico de drogas Três são presos com carga de maconha na fronteira

Foto: Porã News

Os presos foram identificados como, Jeronimo Bernal Otero (55), Rita Britez Ferreira (34) e Pablino Alvarez Centurion (22) que na tarde de sexta feira (04) se encontravam em uma residencia situada na colônia Cerro Coraí a uns 20 kilometros da fronteira com a cidade de Ponta Porã , onde após um trabalho de inteligência realizada pelos agentes especiais da SENAD com o apoio do promotor de justiça Armando Cantero, foi realizada uma busca e apreensão.

Na chácara foi encontrada 560 kilos de maconha pronta para a comercialização, que estavam divididos e, 489 tabletes que se encontravam em 13 bolsas prontas para ser transportada a cidade de Pedro Juan Caballero de onde possivelmente entraria ao território brasileiro, no local os agentes da SENAD ainda apreenderam três motocicletas, vários aparelhos celulares e peneiras que foram apreendidas por ordem do promotor de justiça e juntamente com os presos encaminhados a base da SENAD na cidade de Pedro Juan Caballero.

O combate frontal ao narcotráfico, realizado pela SENAD, nos últimos dias na região de fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul vem dando um alto resultado positivo com a apreensão e corte de plantações e incineração de toneladas de drogas que teriam como destino o território brasileiro.