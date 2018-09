'Super maconha' Três toneladas de maconha é apreendida em empresa de fachada na fronteira "No local os policiais apreenderam ainda uma Toyota Hilux"

Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte

A droga apreendida na tarde de ontem, quinta-feira, dia 13 de setembro, por Policiais militares, em um depósito localizado na rua Cláudio Goelzer, no Parque Alvorada, em Dourados, totalizou 2.666 quilos de maconha e dois quilos e 330 gramas de skunk, a super maconha

Durante a operação foram presos Jackson Alan Soares, 23 anos, residente em Cascavel, no Paraná e Jeferson Antônio da Silva, 25 anos, morador na cidade de Orlândia, no interior de São Paulo.

Eles não souberam explicar para onde os entorpecentes seriam levados, apenas que estavam ali para guardar e cuidar da carga.

No local os policiais apreenderam ainda uma Toyota Hilux, de cor prata, com placas de Dourados, que estava abarrotada de maconha. Os tabletes foram acondicionados na carroceria e no interior dela. Outros três veículos, um VW/Gol, um GM/Vectra e uma pick-up Fiat/Strada, todos com registro de furto, seriam preparados para transporte das drogas.

Os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde ficará à disposição da justiça.