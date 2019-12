Trio bate, esfaqueia e rouba taxista; sÃ£o presos apÃ³s fundir motor durante fuga

VIOLÊNCIA Trio bate, esfaqueia e rouba taxista; são presos após fundir motor durante fuga Criminosos foram encontrados na cidade vizinha após fundirem motor de veículo roubado do trabalhador

Costas da vítima repicada de pontadas de faca Foto: Márcio Ferreira Neto/MS em Foco

Taxista de 40 anos foi rendido, esfaqueado e teve veículo, Chevrolet Cobalt, roubado por três pessoas na noite de ontem, segunda-feira (30), em Dourados, município no interior de Mato Grosso do Sul. O trio foi encontrado e detido em Itaporã, cidade vizinha, segundo a polícia, os homens foram alcançados após o motor do táxi fundir.

Segundo o registro de ocorrência, o taxista foi imobilizado por um trio após atender à solicitação de três pessoas, dois homens e uma mulher. Eles pediram para serem levados até um bairro na cidade, chegando ao local indicado anunciaram o assalto.

O trabalhador reagiu após ser chutado, com isso, foi esfaqueado várias vezes nos ombros e teve a camiseta rasgada, mas conseguiu se desvencilhar do trio e fugir.

De acordo com o site MS em Foco, a vítima foi resgatada por um motorista de aplicativo. Após conseguir ajuda, o homem foi até a delegacia, onde foi informado pelos policias da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, que seu veículo havia sido encontrado com motor fundido em Itaporã.