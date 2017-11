Trio é preso acusado de furto de veículo e tentativa de homicídio

Foto: Osvaldo Duarte

Dois adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos, moradores na cidade de Deodápolis, além Luiz Carlos Cabanas Alves, 21 anos, residente também em Deodápolis, mas que morava em Dourados, foram presos na manhã deste sábado, por uma equipe da Força Tática, do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, com apoio da Ali (Agência Local de Inteligência), após a recuperação de um veículo Hyundai HB-20, de cor branca, furtado no início da madrugada de hoje.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado na delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, os três, mais um homem identificado apenas pelo apelido de Canela, marcaram um encontro com o proprietário do veículo, um homem de 35 anos, em um loteamento localizado nos fundos da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) de Deodápolis, onde anunciaram o assalto, amarraram a vitima e o colocaram no porta-malas do veículo e seguiram para Dourados.

Os assaltantes tomaram a rodovia MS-276 e ao chegarem à ponte do rio Dourados, tiraram o proprietário do veículo do porta-malas e o jogaram nas águas do rio mesmo amarrado e seguiram viagem.

Na manhã deste sábado, policiais da do 3º BPM, localizaram o veículo na região do bairro Jóquei Clube, em Dourados e após várias diligencias conseguiram pender o trio e estão à procura de Canela, que continua foragido.

Encaminhados à delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, o trio nega participação no assalto e dizem que todo o plano foi idealizado por Canela.

Quanto ao proprietário do veículo, há informações que ele conseguiu de soldar das amarras, chegar às margens do rio, onde pediu socorro para populares, que o encaminharam para ao hospital Santa Luzia, em Deodápolis, onde recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.