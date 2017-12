Estelionatários Trio é preso depois de perseguição policial e tiroteio no Centro de Campo Grande Grupo é suspeito de integrar quadrilha de estelionatários que agia em MS

Por: Correio do Estado

Foto: Valdenir Rezende / Correio do Estado

Três pessoas, sendo duas mulheres e um homem, suspeitas de integrarem quadrilha especializada em estelionato, foram presas na tarde de hoje, depois de perseguição policial e tiroteio no centro de Campo Grande.

De acordo com o delegado Enilton Zalla, a informação preliminar é de que o grupo veio de Goiás e agia em Mato Grosso do Sul. A partir de uma denúncia feita em Dourados, quadrilha começou a ser monitarada por equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI), da Polícia Civil.

Na tarde de hoje, trio foi flagrado cometendo outro crime e policiais iniciaram perseguição pela Avenida Afonso Pena. Suspeitos estavam em um Chevrolet Cruze e viraram na contramão na rua 13 de Maio, momento em que os policiais efetuaram vários disparos contra o pneu do veículo.

Juliana Gomes, 33 anos, testemunhou o fato e disse ao Portal Correio do Estado que depois dos tiros, carro dos suspeitos bateu em um Fiat Palio, que estava no sentido certo da rua e motorista saiu correndo e tentou fugir a pé, mas foi novamente perseguido e preso próximo a Rua 14 de Julho.

Comerciante de 49 anos, que preferiu não ser identificado, diss que houve desespero por parte das pessoas que passavam pelo local por conta dos tiros. "Foi um susto só", disse. Trecho da rua 13 de Maio foi bloqueado para o trabalho da polícia, que está no local.