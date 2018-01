"Levando de tudo" Trio faz casal refém, rouba Hilux, jóias e até carne e acabam presos "Os criminosos foram localizados através do rastreador da caminhonete e a família conseguiu recuperar seus béns que foram levados"

Foto: Reprodução/André Bittar

Foram presos os três homens após o roubo de uma caminhonete Toyota Hilux, no fim da tarde de ontem (3), na Rua Leonardo Nunes, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. As vítimas de 39 anos e 56 anos foram foram feitas reféns e amarradas em um cômodo da própria residência.

Segundo registro de ocorrência, o ajudante de serralheiro relatou que foi surpreendido por dois homens, um deles armado, na porta de casa. Sob ameaça, a vítima foi obrigado a levar os bandidos para dentro da residência, onde foi feito refém e amarrado junto com a esposa.

Com outro comparsa que chegou depois, os criminosos fugiram levando a caminhonete e vários objetos como joias, três celulares, televisão, cartões de crédito, dinheiro, ferro de passar roupa, perfume, notebook, ventilador e até carne. Cerca de 20 minutos, as vítimas conseguiram se soltar e acionaram a Polícia Militar.

Ainda de acordo com o registro, o rastreador do automóvel foi acionado e a polícia conseguiu localizar o veículo no cruzamento das avenidas Presidente Vargas com a Júlio de Castilho, região do aeroporto. Quando avistaram a polícia, os suspeitos abandonaram a Hilux e tentaram fugir a pé, mas foram capturados na região.

Foram presos Wagner Martins de Oliveira, 25 anos, Jean de Jesus Silva, 24 anos, e Marcos Gonçalves de Souza, 29 anos. Um quarto integrante da quadrilha conseguiu fugir, mas é procurado pela polícia. Com Jean foi localizado revólver calibre 38 com duas munições intactas.

Os três estão presos em uma das celas da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. O veículo e os objetos recuperados foram entregues ao proprietário.