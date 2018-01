Dourados Trio invade empresa de leite, leva dinheiro do caixa e veículo de funcionária "O crime ocorreu por volta de 14h30 na avenida Marcelino Pires"

Três assaltantes, dois deles armados, invadiram a empresa Leites Camby na tarde de ontem, quinta-feira (4) e deixaram o local levando dinheiro e o carro de uma funcionária. O crime ocorreu por volta de 14h30 na avenida Marcelino Pires.

Segundo o boletim de ocorrência, o trio entrou no estabelecimento e exigiu o repasse do que havia no caixa. Um dos sócios da empresa entregou a quantia, algo em torno de R$ 200.

Na ação do trio, mulher que estava no local teria se assustado e acabou ameaçada por um dos ladrões.

Em seguida, os criminosos pegaram a chave e fugiram em um VW Voyage branco, placas NSD-8832 de propriedade de uma funcionária da empresa.

Policiais civis e militares, além da GMD (Guarda Municipal de Dourados) foram acionados e realizaram várias rondas pela região, porém, até o momento não encontraram os suspeitos.

O caso será investigado após registrado no 1º Distrito Policial.