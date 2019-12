VÍDEO Trio que assaltou e esfaqueou taxista apanha de motoristas indignados na delegacia Populares esperaram a polícia chegar com o grupo na delegacia e desferiram tapas e filmaram a cara dos criminosos

Mãe, filho e sobrinho acabaram presos após noite violenta Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

José Aparecido Rodrigues de Almeida, de 22 anos, Antônio Sérgio Moreira Pavão, de 23 anos, e a mãe dele, Vanda Cristina Moreira, de 48 anos, foram agredidos na noite de ontem (30), quando eram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento de Dourados. A ocasião foi filmada, eles foram presos após agredir, esfaquear e assaltar um taxista no município. Os criminosos são parentes. As agressões por parte de pessoas revoltadas com os criminosos foram divulgadas hoje (31), no site Campo Grande News.

Os dois jovens e mulher, foram alcançados pela polícia após fundirem o carro do trabalhador, que além de apanhar dos criminosos, ainda acabou esfaqueado após atender à uma chamada de corrida em Dourados; seu carro, um Chevrolet Cobalt, fundiu no município de Itaporã, quando os criminosos tentavam fugir.

Dezenas de motoristas de aplicativo e outras pessoas se concentraram em frente à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde hostilizaram e agrediram os suspeitos, como mostra o vídeo abaixo. Um policial chegou a sacar a arma para conter os motoristas.

VEJA O VÍDEO

Entenda o caso aqui