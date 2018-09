Tráfico de drogas Trio usava loja como fachada para traficar a super maconha

Três homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas acusados de usarem uma loja de materiais de contruções como fachada para venderem drogas, como o skank, conhecido como super-maconha.

Nos fundos do comércio foram localizados pelos investigadores 13 tabletes de maconha, totalizando 20 quilos. Segundo o jornal Correio do Estado, além disso, estavam escondidos no local nove sacos da super-erva, que totalizaram 13 quilos de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o endereço foi descoberto por meio de denúncia anônima.

Operação Vostok desencadeada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (12/9) cumpre mandados na casa e no escritório do deputado estadual e candidato a reeleição, Zé Teixeira (DEM), em Dourados.

Em Campo Grande, agentes também estão na residência do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e na governadoria.

A ação, conforme a PF, o objetivo de combater um esquema de pagamento de propina a representantes da cúpula do Poder Executivo Estadual.

As investigações começaram no início deste ano, tendo por base os termos de delação da JBS.

Ainda não há informações sobre os mandados cumpridos.