CAPITAL "Tucano" morre em confronto com a polícia durante assalto no Caiobá Caso aconteceu por volta das 2h desta sexta-feira (22)

Paulo durante um dos assaltos a comércio Foto: Reprodução/Vídeo/CG News

Paulo Henrique Araújo Berigo, 34 anos, conhecido como "Tucano", morreu em confronto com a Polícia Militar, na madrugada de hoje, sexta-feira (22), na Rua Circe, no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.



Segundo registro, o suspeito foi abordado por uma equipe da polícia militar, e durante a fuga teria trocado tiro com os PMs, na reação, os policiais acabaram matando Paulo.

Ainda segundo registro, o suspeito foi socorrido e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu. Conforme a polícia, a arma apreendida com Paulo, tinha cinco cápsulas já disparadas, no entanto, os tiros tentados pelo suspeito teriam falhado, no linguajar policial: a arma "lencou".

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Vila Piratininga (Depac).

Ainda segundo registro, Paulo tinha várias passagens por roubo.