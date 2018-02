Tráfico Tudo preparado; traficantes são pegos em com 246,6 quilos de maconha que levariam para Cuiabá 'O veículo preparado com a droga em Ponta Porã'

Foto: Reprodução/André Bittar

Os traficantes Thiago de Souza Oliveira, 32 anos, e Marcelo José Adi Amorim, 36 anos, foram presos em flagrante transportando 246,6 quilos de maconha em um carro roubado, por volta das 19h30 de ontem, domingo (18), no Km 455 da BR-163, no perímetro urbano de Campo Grande, Capital do Mato Grosso do Sul.

Segundo a ocorrência, Thiago conduzia o veículo Fiat Palio e tinha como passageiro, Marcelo, quando os dois foram abordados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em frente ao posto de combustíveis Platinão. Durante revistas, foram encontrados dentro do automóvel vários fardos de maconha no banco traseiro e no porta-malas.

Questionados sobre a situação, os dois contaram que receberam o veículo preparado com a droga em Ponta Porã, no posto de combustíveis em frente ao Planet Outlet. O entorpecente seria levado para Cuiabá, no estado do Mato Grosso. A dupla receberia R$ 5 mil pelo transporte. Com placa adulterada, o carro usado pelos traficantes havia sido roubado no Mato Grosso.

Além da droga, três celulares, bateria de celular e R$ 356 em dinheiro foram apreendidos. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga. A droga foi levada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). (Com CG News).