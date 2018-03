TV paraguaia aponta suspeito de matar policial brasileiro Conhecido pelo apelido de ‘Minotauro’, ele é suspeito de envolvimento na morte do também traficante, Jorge Rafaat

Foragido e procurado da justiça brasileira, um jornal exibido pela televisão paraguaia noticiou ontem (21), que o traficante Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o ‘Minotauro’, é suspeito de envolvimento na morte do policial civil, Wescley Vasconcelos, no último dia 6, em Ponta Porã.

Conforme a publicação, ele também estaria envolvido na execução do narcotraficante, Jorge Rafaat, em junho de 2016 na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

A polícia brasileira procura por Sérgio desde 2012, segundo a TV.

Ele é acusado de praticar crimes em solo brasileiro como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), em Pedro Juan Caballero.

Investigações da polícia paraguaia e brasileira descobriram que a identidade usada pelo procurado era Celso Matos Espíndola; segundo a reportagem da televisão, o documento foi emitido em 2017.

Esse teria sido o motivo que levou a morte do policial civil. O assassinato teria ocorrido depois do traficante descobrir que ‘Minotauro’ se esconde no Paraguai e usa outro nome.

Em relação à morte de Jorge Rafaat, o que pode ter motivado o crime é a disputa pelo domínio do tráfico de drogas na fronteira seca entre Ponta Porã, Pedro Juan Caballero e Capitán Bado.