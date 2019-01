Naviraí Um assaltante morre e outros três são presos após sequestro em chácara Houve confronto com policiais do DOF e da PM de Naviraí

Assaltante morreu em confronto com policiais durante sequestro ocorrido em uma chácara na noite de ontem, no município de Ivinhema. Três dos criminosos foram presos, dois veículos roubados foram recuperados e as vítimas foram libertadas. Participaram da ação agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e da Polícia Militar de Naviraí.

Segundo informações preliminares divulgadas pelo próprio DOF, pelo menos cinco bandidos encapuzados fizeram os motoristas de um Jeep Renegade e de uma caminhonete Toyota Hilux como reféns na propriedade.

As equipes do DOF e da PM fizeram cerco e flagraram quatro criminosos. Um deles entrou em confronto, foi baleado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os três restantes foram presos.

Ainda conforme a polícia, a ocorrência está em andamento e será investigada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), com sede em Dourados. Não foram divulgadas informações sobre as identidades dos presos e nem sobre o paradeiro do quinto envolvido.